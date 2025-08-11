Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε το βράδυ της Κυριακής και το τρίτο πρόσωπο που καταζητείτο σχετικά με την πρωτοφανή υπόθεση απαγωγής και εξώθησης σε πορνεία γυναίκας από την Ρουμανία που βρισκόταν στην Πάφο. Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 44 ετών που συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση στις 10.00 χθες βράδυ και που σήμερα αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος κράτησης της.

Για την ίδια υπόθεση υπενθυμίζεται ότι τελούν υπό οκταήμερη κράτηση άλλα δύο πρόσωπα. Πρόκειται για 51χρονο ομοεθνή της, ο οποίος την συνόδευε στο ταξίδι της στην Κύπρο και 79χρονο ιδιοκτήτη μπυραρίας από την Πάφο που συνελήφθη μετά την καταγγελία της 48χρονης ότι η υπόθεση διαδραματιζόταν στην επιχείρηση του.

Η σύλληψη των δύο έγινε όταν οι αρχές τις Ρουμανίας ενημέρωσαν το Σάββατο τις κυπριακές αρχές ότι 48χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία είχε ταξιδέψει στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες μαζί με 51χρονο, πιθανόν να κρατείτο σε ξενοδοχείο της Πάφου παρά την θέληση της και ότι αναμενόταν να ταξιδέψει την ίδια μέρα, με προορισμό την Πολωνία.

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, μετέβηκαν στο ξενοδοχείο για το οποίο δόθηκε η πληροφορία ότι πιθανόν να κρατείτο η 48χρονη, χωρίς ωστόσο αυτή να εντοπιστεί. Στην συνέχεια της ίδιας μέρας, μέλη της Αστυνομίας, εντόπισαν την 48χρονη στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Πάφου, μαζί με τον 51χρονο και να καλεί σε βοήθεια.

Αστυνομικοί την προσέγγισαν και από συνομιλία που είχαν μαζί της, αυτή τους ανέφερε ότι αφού αφίχθηκε στην Κύπρο μαζί με τον 51χρονο, πριν πέντε ημέρες, διέμεναν σε ξενοδοχείο της πόλης, όπου ο 51χρονος δεν της επέτρεπε να εξέρχεται χωρίς την συνοδεία του, ενώ σε δύο περιπτώσεις, την μετέφερε σε συγκεκριμένο υποστατικό στη Πάφο, όπου την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με πελάτες του συγκεκριμένου υποστατικού, έναντι πληρωμής.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, συνεχίζει τις εξετάσεις.