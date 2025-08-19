Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18/08), στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11.30 χθες βράδυ ενώ 19χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του σε ανοικτό χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα, έχοντας ως συνοδηγό άλλο 19χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο από την επαρχία Λάρνακας ο οποίος τη δεδομένη στιγμή κινείτο πεζός.

Ο 19χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση του σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς θεωρείται κρίσιμη.

Στον οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη.