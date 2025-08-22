Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε ο 19χρονος από τη Ρουμανία, κάτοικος Πάφου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος από το ΤΑΕ Λάρνακας για φερόμενη εμπλοκή στην υπόθεση απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας στον παραλιακό δρόμο της Πύλας και τον εμπρησμό 4 οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων στις 14 Αυγούστου. Ο ύποπτος αντιμετωπίζει σωρεία αδικημάτων για συνομωσία προς διάπραξη φόνου, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος και κλεπταποδοχή.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του Ηλίας Σατολιάς, έφερε ένσταση στην κράτησή του για περίοδο 8 ημερών, υποβάλλοντας στον ανακριτή της υπόθεσης πως ο πελάτης του βρισκόταν στο εξωτερικό όταν διαπράχθηκαν τα αδικήματα που έχουν σχέση με την εταιρεία στην Πύλα.

Σημειώνεται πως ο ύποπτος, που απασχόλησε αρκετές φορές την Αστυνομία Πάφου για διαρρήξεις και κλοπές, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάφο για άλλο αδίκημα. Σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση μελών της Αστυνομικής Διεύθυνση Λεμεσού, Πάφου και Υπηρεσίας Διαχείρισης και Αξιολόγησης Πληροφοριών, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί κλοπιμαίο όχημα στη Πάφο. Μόλις αυτός αντιλήφθηκε την παρουσία της Αστυνομίας, προσπάθησε να διαφύγει και αρχικά συγκρούστηκε με περιπολικό, ενώ στην συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ακινητοποιήθηκε. Από έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 18χρονου μικρές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Ο νεαρός καταζητείτο από τις 18 Αυγούστου από το ΤΑΕ Λάρνακας, αφού φέρεται να έκλεψε από το Κολόσσι, μία ημέρα πριν την απόπειρα φόνου, άλλο αυτοκίνητο με το οποίο φαίνεται να διακινήθηκαν οι δράστες. Απαντώντας στις ερωτήσεις του συνηγόρου του 19χρονου ο ανακριτής της υπόθεσης, λοχίας του ΤΑΕ Λάρνακας, Μανώλης Μανώλη, ανέφερε πως στις 18 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι κλάπηκε το επίδικο όχημα από το Κολόσσι, το οποίο θεάθηκε να οδηγείται στην Πάφο από τον ύποπτο περίπου δύο ώρες αργότερα (φέρεται να τον είδε αστυνομικός). Λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου το όχημα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση των δραστών της απόπειρας φόνου και του εμπρησμού. Σε αυτό, σύμφωνα πάντα με όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, επέβαιναν τρία άτομα.

Ο συνοδηγός κατέβηκε κρατώντας πιστόλι με το οποίο πυροβόλησε προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού, με τη σφαίρα να περνά από δίπλα του και να καταλήγει σε κολώνα. Πρόσωπο που καθόταν στο πίσω κάθισμα, εξάλλου, περιέλουσε με βενζίνη και έθεσε φωτιά σε τέσσερα οχήματα της εταιρείας. Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσον ο ύποπτος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενδεχόμενο που απέρριψε κατηγορηματικά ο συνήγορός του, υποστηρίζοντας πως ο πελάτης δεν έχει καμία σχέση με όσα συνέβησαν στην Πύλα, αφού ήταν εκτός Κύπρου. «Δεν εξετάστηκε εάν ήταν στην Κύπρο στις 14/8 και δεν του έλαβαν ανακριτική κατάθεση για να τον ρωτήσουν», ανέφερε ο κ. Σατολιάς αγορεύοντας ενώπιον του δικαστηρίου, σημειώνοντας πως το γεγονός πως ο πελάτης του είναι ύποπτος για την κλοπή ενός οχήματος, δεν σημαίνει πως «συνωμότησε για την απόπειρα φόνου». Η Αστυνομία, εν τω μεταξύ, αναζητεί και δεύτερο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να μετέφερε τον 19χρονο στο Κολόσσι, στο οποίο διαπράχθηκε η κλοπή του οχήματος.

Υπενθυμίζεται πως από την περιοχή παραλήφθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Η εγκληματική ενέργεια, τα κίνητρα της οποίας αποδίδονται στη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, φαίνεται, εν τω μεταξύ, πως συνδέεται με τον εμπρησμό του οχήματος που οδηγούσε 42χρονος στην Αραδίππου που καταγράφηκε στις 15 Αυγούστου.