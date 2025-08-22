Στη σύλληψη ενός προσώπου, Ευρωπαίου πολίτη, ηλικίας 18 ετών, προχώρησε σήμερα το πρωί το ΤΑΕ Λάρνακας, σε σχέση με την υπόθεση εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων και τη ρίψη πυροβολισμών σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο της Πύλας, κατά τον οποίο απειλήθηκε με πιστόλι φρουρός ασφαλείας.

Ο νεαρός συνελήφθη ως ύποπτος για την διάπραξη των αδικημάτων της συνομωσίας για φόνο, συνομωσίας για διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας φόνου, εμπρησμού και παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κ.α. Ο 18χρονος αναμένεται η να παρουσιαστεί στις 8:30 το πρωί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για να έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης, 14 Αυγούστου, όχημα προσέγγισε τον χώρο της υπό αναφορά εταιρείας, από το οποίο κατέβηκαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε πιστόλι, ενώ ο δεύτερος κρατούσε παγούρι με εύφλεκτη ύλη.

Το πρόσωπο το οποίο κρατούσε το πιστόλι, έριξε έναν πυροβολισμό προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας, ο οποίος κατά τον δεδομένο χρόνο βρισκόταν εντός των γραφείων της εταιρείας, με την βολίδα να καταλήγει σε παρακείμενη με αυτόν κολώνα.

Στη συνέχεια, υπό την απειλή του πιστολιού, ο δράστης καθήλωσε στο έδαφος τον φρουρό ασφαλείας, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τέσσερα οχήματα και στη συνέχεια έθεσε φωτιά σε αυτά. Η σκηνή, εξετάστηκε από μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων μεταξύ των οποίων, ένας κάλυκας και μία βολίδα φυσιγγίου πυροβόλου όπλου. Από τον πυροβολισμό, ο φρουρός ασφαλείας δεν τραυματίστηκε.

Από την περιοχή παραλήφθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.