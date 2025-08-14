Σε συναγερμό βρίσκεται η Αστυνομία Λάρνακας μετά τον εμπρησμό τεσσάρων οχημάτων και τη ρίψη πυροβολισμών σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο της Πύλας τα ξημερώματα της Πέμπτης, κατά τον οποίο απειλήθηκε με πιστόλι φρουρός ασφαλείας. Πρόκειται για την τέταρτη σοβαρή εγκληματική ενέργεια που παραπέμπει στο οργανωμένο έγκλημα που καταγράφεται σε διάστημα μόλις ενός μηνός στη Λάρνακα. Προηγήθηκαν δύο απόπειρες φόνου στην Πύλα και τη Δρομολαξιά και η ρίψη πυροβολισμών εναντίον οχήματος στην Ορόκλινη. Πλέον η Αστυνομία, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, διερευνά κατά πόσον συνδέονται κάποιες από τις εγκληματικές αυτές ενέργειες.

Από περαιτέρω εξετάσεις σήμερα στη σκηνή, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, περί ώρα 3:30π.μ. όχημα προσέγγισε τον χώρο της υπό αναφορά εταιρείας, από το οποίο κατέβηκαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε πιστόλι, ενώ ο δεύτερος κρατούσε παγούρι με εύφλεκτη ύλη. Το πρόσωπο το οποίο κρατούσε το πιστόλι, έριξε έναν πυροβολισμό προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας, ο οποίος κατά τον δεδομένο χρόνο βρισκόταν εντός των γραφείων της εταιρείας, με την βολίδα να καταλήγει σε παρακείμενη με αυτόν κολώνα. Στη συνέχεια, υπό την απειλή του πιστολιού, ο δράστης καθήλωσε στο έδαφος τον φρουρό ασφαλείας, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τέσσερα οχήματα και στη συνέχεια έθεσε φωτιά σε αυτά. Η σκηνή, εξετάστηκε από μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων μεταξύ των οποίων, ένας κάλυκας και μία βολίδα φυσιγγίου πυροβόλου όπλου. Από τον πυροβολισμό, ο φρουρός ασφαλείας δεν τραυματίστηκε.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία διερευνά απόπειρα φόνου σε βάρος του φρουρού ασφαλείας.

Από την περιοχή παραλήφθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Αναζητούνται, ωστόσο, μαρτυρίες κι από άλλα κλειστά κυκλώματα της περιοχής, για να διαφανεί η διαδρομή διαφυγής των δραστών. Οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Σημειώνεται πως επί τόπου έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα που κατέσβησαν τη φωτιά προτού επεκταθεί και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος των τεσσάρων οχημάτων.

Υπενθυμίζεται πως στις 8 Αυγούστου ρίχθηκαν πυροβολισμοί στο όχημα 25χρονης στην Ορόκλινη, που πιστεύεται πως αποτελούσαν μήνυμα προς τον συμβίο της, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές. Εξάλλου, στις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου διαπράχθηκε απόπειρα φόνου με στόχο 47χρονο στη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς, ενώ στις 14 Ιουλίου διαπράχθηκε άλλη απόπειρα φόνου με στόχο 49χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι από πυροβολισμό.