Τέσσερα αυτοκίνητα επηρεάστηκαν από φωτιά που τέθηκε κακόβουλα σε μάντρα αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο Πύλας.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας, γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πλησίασαν τον χώρο, περιέλουσαν τα οχήματα με εύφλεκτο υλικό και έθεσαν φωτιά.

Ο φρουρός ασφαλείας της εγκατάστασης ανέφερε ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός, ενώ δεν φαίνεται οι πυροβολισμοί να είχαν στόχο τον ίδιο.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και οι έρευνες της Αστυνομίας αναμένεται να συνεχιστούν εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά τα οχήματα έπαθαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος τους.

Η νέα εγκληματική ενέργεια έχει θέσει σε συναγερμό την Αστυνομία Λάρνακας, που διενεργεί εξετάσεις για να διαφανεί κατά πόσον συνδέεται με άλλες που καταγράφηκαν στην πόλη τον τελευταίο μήνα.