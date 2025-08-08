Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν στη Λάρνακα οι απανωτές εγκληματικές ενέργειες, που ταράζουν τα νερά, αφού εκτιμάται πως έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Μέσα σε διάστημα 25 ημερών διαπράχθηκαν δύο απόπειρες φόνου στην Πύλα και τη Δρομολαξιά, ενώ τα ξημερώματα ρίχθηκαν πυροβολισμοί στο όχημα 25χρονης στην Ορόκλινη, που πιστεύεται πως αποτελούσαν μήνυμα προς τον συμβίο της, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές. Σημειώνεται πως και στις τρεις περιπτώσεις, που είναι ανεξιχνίαστες, άγνωστο για ποιο λόγο, η Αστυνομία έδωσε λεπτομέρειες στη δημοσιότητα με καθυστέρηση και αφότου προηγήθηκαν σχετικά ρεπορτάζ από τα διαδικτυακά ΜΜΕ.

Η νέα εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Έντρομη η 25χρονη επικοινώνησε με την Αστυνομία πως καθώς βρισκόταν στο σπίτι της στην Ορόκλινη, άκουσε δυνατό θόρυβο, ο οποίος πιθανόν να προερχόταν από πυροβολισμούς.Στο σημείο, μετέβησαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το όχημα της 25χρονης, που ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της, είχε πληγεί από τέσσερις πυροβολισμούς. Η σκηνή αποκλείστηκε και από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο σημείο, εντοπίστηκαν στο έδαφος πέντε πλήρη φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και πέντε κάλυκες 9 χιλιοστών, που προήλθαν πιθανόν από πιστόλι.

Η νέα εγκληματική ενέργεια θέτει ξανά σε συναγερμό την Αστυνομία Λάρνακας, αφού εκτιμάται, όπως προαναφέρθηκε, πως στόχος ήταν ο συμβίος της 25χρονης, ο οποίος απουσιάζει αυτή την περίοδο στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής πάντως, όλα παραμένουν ανοικτά ως προς τα κίνητρα των δραστών, με τους ανακριτές της υπόθεσης ν’ αναζητούν μαρτυρίες από την απόμερη και αραιοκατοικημένη περιοχή, στην οποία βρίσκεται το σπίτι της 25χρονης.

Υπενθυμίζεται, πως στις 31 Ιουλίου λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, διαπράχθηκε απόπειρα φόνου με στόχο 47χρονο στη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς. Ο 47χρονος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς, ειδοποίησε μόνος του την Αστυνομία αναφέροντας πως καθώς κατευθυνόταν με ποδήλατο από τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς προς την περιοχή Κρασά, άκουσε πίσω του πυροβολισμούς και αρχικά νόμιζε πως προέρχονταν από κυνηγούς. Όταν κατάλαβε πως ο στόχος ήταν ο ίδιος, σύμφωνα με όσα φέρεται ν’ ανέφερε, άρχισε ν’ αναπτύσσει ταχύτητα και στη συνέχεια είδε τον δράστη, ο οποίος φορούσε κράνος, να διαφεύγει πεζός και ν’ αφήνει πίσω του το σκούτερ που οδηγούσε. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες στη σκηνή στις οποίες συνέδραμαν drone και ελικόπτερο, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει.

Εξάλλου, στις 14 Ιουλίου διαπράχθηκε νέα απόπειρα με στόχο 49χρονο. Το θύμα επέστρεψε στο σπίτι του με αυτοκίνητο έχοντας σε αυτό τη σύντροφο του και τη 12χρονη κόρη της, τις οποίες είχε παραλάβει από το αεροδρόμιο. Μόλις αποβιβάστηκαν από το όχημα, ο δράστης έριξε δύο πυροβολισμούς με πιστόλι. Μία από τις σφαίρες έπληξε τον 49χρονο στο πόδι, ενώ μία σφαίρα εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Ο τραυματίας είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από το οποίο πήρε λίγες ημέρες μετά εξιτήριο.