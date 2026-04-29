Απόλλων και Πάφος FC συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού Κυπέλλου Κύπρου για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Οι κυανόλευκοι υπερκέρασαν το εμπόδιο του ΑΠΟΕΛ, θα συμμετάσχουν σε τελικό κυπέλλου μετά από οκτώ χρόνια και θα διεκδικήσουν το 10ο κύπελλο στην ιστορία τους. Από την άλλη, η Πάφος FC θα είναι παρούσα για τρίτη διαδοχική σεζόν στον τελικό της διοργάνωσης και θα κυνηγήσει το δεύτερο της τρόπαιο.

Η πρόκριση του Απόλλωνα και της Πάφος FC στον τελικό αυξάνουν τις πιθανότητες να αποδειχθεί προνομιούχα η 4η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος με ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όπως είναι σήμερα τα δεδομένα στη βαθμολογία οι πρώτες τέσσερις ομάδες θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

