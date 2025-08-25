Στη σύλληψη προσώπου ηλικίας 17 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής, χρήσης και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση πηλοφοριών, εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα σε ισόγειο χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό, δύο νάιλον σακούλια που περιείχαν συνολικά 105 γραμμάρια περίπου κάνναβης. Από εξετάσεις που έγιναν προέκυψε μαρτυρία εναντίον 17χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή και συνελήφθη. Στην κατοχή του 17χρονου εντοπίστηκε επίσης και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό.

Ο ύποπτος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα σύλληψης και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.