Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή, 22 Αυγούστου, στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όταν ασθενής εκτός ελέγχου κλώτσησε και τραυμάτισε γυναίκα αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, 32χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε τραυματισμένος στο κεφάλι, γύρω στις 18:20 το απόγευμα στην οδό Αρχιεπισκόπου Λεοντίου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο, συνοδεία αστυνομικών, τον μετέφερε στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο τραυματίας, καθώς βρισκόταν στο φορείο άρχισε να φωνάζει, ενώ κλώτσησε γυναίκα αστυνομικό, τραυματίζοντάς την στο δεξί της μάτι.

Μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί και σε άλλον ασθενή που βρισκόταν στο σημείο, ενώ δεύτερος αστυνομικός, με την χρήση σπρέι κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και να τον συλλάβει για τα αυτόφωρα αδικήματα της επίθεσης εναντίον αστυνομικού, της αντίστασης κατά της νόμιμης σύλληψης και της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αστυνομικός που τραυματίστηκε δέχθηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και διαπιστώθηκε ότι φέρει ήπιο οίδημα και εκδορά κάτωθεν του δεξιού οφθαλμού.

Σημειώνεται ότι μια μέρα μετά το περιστατικό, ο 32χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησής του για τρεις ημέρες, ενώ κατόπιν εξετάσεων της Αστυνομίας, διαφάνηκε ότι ο αλλοδαπός διαμένει παράνομα στην Κύπρο.