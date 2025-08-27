Στη σύλληψη ενός προσώπου σε σχέση με το υβριστικό πανό σε βάρος του ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, που αναρτήθηκε στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ και τον χαρακτήριζε, μεταξύ άλλων, «ντροπή της Κύπρου», προχώρησε η Αστυνομία.

Πρόκειται για Κύπριο, ηλικίας 32 ετών, κάτοικο Πάφου, εναντίον του οποίου προέκυψε μαρτυρία μέσω του ηλεκτρονικού αρχείου κάρτας φιλάθλου του ΚΟΑ.Ο 32χρονος αφού κατηγορήθηκε γραπτώς αφέθηκε ελεύθερος. Οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται πως το πανό αναρτήθηκε πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα της Κυριακής μεταξύ του ΑΠΟΕΛ ομάδας με την freedom 24 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα στο Στάδιο Αμμόχωστος στη Λάρνακα. Γι’ αυτόν τον λόγο η Αστυνομία άρχισε να διερευνά αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορά στο αδίκημα της απαγόρευσης χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων, κατά παράβαση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008 (48(I)/2008).

Η ενέργεια της Αστυνομίας προκάλεσε σφοδρότατες αντιδράσεις. Ο Παν.Συ.Φι. ΑΠΟΕΛ ανέλαβε την ευθύνη του επίμαχου πανό καλώντας, μάλιστα, την Αστυνομία να συλλάβει τα μέλη του «στον Μαχαιρά». Είχε προηγηθεί μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση από τον επίσημο ΑΠΟΕΛ που υποδείκνυε στην Αστυνομία πως «είναι καλύτερο να διεξάγει έρευνα γι’ αυτούς που βεβηλώνουν και καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου και τους Εθνικούς μας ήρωες, παρά ν’ αναλώνει τον χρόνο και τους πόρους της, για δήθεν έρευνες που μόνο σκοπό έχουν τον ανούσιο εντυπωσιασμό».