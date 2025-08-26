Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας αναφορικά με το υβριστικό πανό σε βάρος του ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, που τον χαρακτήριζε, μεταξύ άλλων, «ντροπή της Κύπρου». Το πανό σήκωσαν οπαδοί της Λευκωσιάτικης ομάδας το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την freedom 24 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα στο Στάδιο Αμμόχωστος. Αντίστοιχα συνεχίζονται και οι σφοδρές αντιδράσεις από τον ΑΠΟΕΛ, οι οργανωμένοι φίλαθλοι του οποίου ανέλαβαν χθες βράδυ την ευθύνη, καλώντας την Αστυνομία να τους συλλάβει «στον Μαχαιρά». Σημειώνεται πως το πανό αναρτήθηκε έπειτα από τον σάλο που προκάλεσαν οι αναφορές στον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, κατά τη διάρκεια podcast του ευρωβουλευτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews σε αυτό το στάδιο οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας επικεντρώνονται στην ανάλυση των εικόνων από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Αμμόχωστος με δύο στόχους: Να εντοπίσουν ποιοι πέρασαν το επίμαχο πανό στο γήπεδό, αλλά και αυτοί που το σήκωσαν στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ. Σημειώνεται πως τα δύο επικρατέστερα σενάρια, όπως ανέφερε χθες αστυνομική πηγή στην ιστοσελίδα μας, είναι είτε να κρύφτηκε σε τύμπανο το πανό, είτε να γράφτηκε στο γήπεδο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία πριν την έναρξη του αγώνα έγινε ανάρτηση του πανό στην κερκίδα στην οποία φιλοξενούνταν οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ. Γι’ αυτόν τον λόγο το ΤΑΕ Λάρνακας άρχισε να διερευνά αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορά στο αδίκημα της απαγόρευσης χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων, κατά παράβαση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008 (48(I)/2008).

Όπως προαναφέρθηκε η απόφαση της Αστυνομίας να διενεργήσει έρευνα προκάλεσε σφοδρότατες αντιδράσεις από τον ΑΠΟΕΛ. Χθες μάλιστα ο Παν.Συ.Φι. ΑΠΟΕΛ ανέλαβε την ευθύνη. Αναφέροντας πως «εφόσον η αστυνομία αδυνατεί ν’ ασχοληθεί με τα σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας που αφορούν άμεσα την δικαιοδοσία της και επιζητά τον εντυπωσιασμό με υποτιθέμενη έρευνα για το χθεσινό πανό, έχουμε τη λύση. Αφού οι ψηφισμένοι νόμοι, οι υπερσύγχρονες κάρτες φιλάθλου, οι τελευταίας τεχνολογίας κάμερες και οι εκατοντάδες αστυνομικοί που πληρώνονται υπερωρίες έξω από τα γήπεδα δεν τα καταφέρνουν, θα σας βοηθήσουμε εμείς». Ακολούθως ανέλαβαν την ευθύνη για την ανάρτηση του πανό και κάλεσαν τις Αρχές «να μας υποδείξουν μέρα και ώρα για να μας συλλάβουν όλους. Η σύλληψη όμως θα γίνει στο Μαχαίρα, στο κρησφύγετο του Σταυραετού. Αφού το κράτος θέλει να λειτουργεί εξ’ ολοκλήρου ως το αποικιακό καθεστώς ας το πράξει ορθά». Καταλήγοντας σημείωσαν πως «όσο θα υπάρχουν προδότες θα μας βρίσκουν απέναντι τους. Όσο το καθεστώς τους υποστηρίζει, θα μας βρίσκει και αυτό απέναντι του. ΖΗΤΩ Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ».

Προηγήθηκε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση από τον επίσημο ΑΠΟΕΛ που υπέδειξε στην Αστυνομία Κύπρου πως «είναι καλύτερο να διεξάγει έρευνα γι’ αυτούς που βεβηλώνουν και καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου και τους Εθνικούς μας ήρωες, παρά ν’ αναλώνει τον χρόνο και τους πόρους της, για δήθεν έρευνες που μόνο σκοπό έχουν τον ανούσιο εντυπωσιασμό». Σημείωσε ακόμη πως «για ένα θέμα που ασχολήθηκε όλη η Κύπρος, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα πολιτικά κόμματα, τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, το ανήκουστο της υποτιθέμενης υβριστικής συμπεριφοράς αφορά αποκλειστικά τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ».

Το ΑΠΟΕΛ απευθύνθηκε και σε όσους αμφισβητούν τις συνθήκες θανάτου του Γρηγόρη Αυξεντίου. «Σε όσους προβληματίζονται για το τέλος του Σταυραετού, να τους ενημερώσουμε ότι παραμένει Αθάνατος», σημείωσε.