Νέες έρευνες διενεργήθηκαν σήμερα στις Κεντρικές Φυλακές για τον εντοπισμό κινητών και άλλων παράνομων αντικειμένων στην κατοχή βαρυποινιτών.

Οι νέες έρευνες διενεργήθηκαν από την Αστυνομία σε συνεργασία με τη διεύθυνση των φυλακών, σε τρία κελιά ισοβιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, εντοπίστηκε στο κελί ισοβίτη ένα κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοσχέδιο μαχαιράκι.

Τα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν ώστε να διαπιστωθεί με ποιους επικοινωνούσε ο ισοβίτης και κατά πόσον προκύπτουν ζητήματα προς διερεύνηση. Επίσης, θα υποστεί τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί των φυλακών.

Οι έρευνες διενεργήθηκαν σήμερα το πρωί μετά από πληροφορίες αλλά και στοιχεία ότι βαρυποινίτες επικοινωνούσαν με άτομα εκτός φυλακών. Προχθές, διενεργήθηκε έρευνα σε κελί ελαφροποινίτη στο οποίο εντοπίστηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο κρατούμενος συνελήφθη σε σχέση με την απόπειρα φόνου και εμπρησμού στην Πύλα.

Τόσο η διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών όσο και η Αστυνομία διενεργούν συχνά πυκνά εφόδους σε κελιά κρατουμένων για τον εντοπισμό κινητών, αφού φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπους να τα μπάζουν ξεγελώντας τους δεσμοφύλακες. Για να σταματήσει η χρήση κινητών από φυλακισμένους, προωθείται νομοσχέδιο που θα ποινικοποιεί την κατοχή και χρήση τους τόσο από κατάδικους όσο και από επισκέπτες και το προσωπικό.

Επίσης, προωθείται η εφαρμογή συστήματος που να αποκόπτει το σήμα στα κινητά τελευταίας τεχνολογίας.