Ο 53χρονος Oυκρανός ο οποίος φέρεται ως δράστης της δολοφονίας της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα στη Χλώρακα, την 17η Αυγούστου, αναμένεται αύριο να προσαχθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για ανανένωση του διατάγματος κράτησης του, μετά το εξιτήριο που έλαβε σήμερα από το Ψυχιατρικό Ίδρυμα Αθαλάσσας.

Ο 53χρονος επανασυνελήφθη από την Αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση, προκειμένου να προσαχθεί εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για ανανένωση της κράτησης του ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας. Θεωρείται δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση αυτή των εξετάσεων, ο αλλοδαπός σύντροφος του τραγικού θύματος θα παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο.

Τον φερόμενο ως δράστη της στυγερής δολοφονίας της 34χρονης κατόχου ελληνικλού διαβατηρίου, βαραίνουν κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης, γυναικοκτονίας και απόπειρας φόνου του ανήλικου παιδιού της γυναίκας.

Ο 14χρονος στο διάστημα που μεσολαβεί από την τραγωδία, διαμένει με συγγενικά του πρόσωπα.