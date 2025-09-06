Στη σύλληψη και πέμπτου προσώπου προέβη η Αστυνομία το Σάββατο, σε σχέση με τη διερεύνηση υπόθεσης απόπειρας φόνου, εμπρησμού, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών που έγινε στις 14 Αυγούστου στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη στη Λευκωσία, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, 17χρονος, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης από μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας και άλλων τμημάτων της Αστυνομίας.

Ο 17χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί την Κυριακή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για αίτημα προσωποκρατησης του.

Συνολικά για την υπόθεση τελούν υπό σύλληψη ακόμη τέσσερα άτομα ηλικίας 17, 44, 27 και 23 ετών.

