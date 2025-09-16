Στόχος εμπρηστών έγινε όχημα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, στην περιοχή Πολεμιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το αυτοκίνητο είναι εγγεγραμμένο σε 37χρονο, ωστόσο, χρησιμοποιείτο αποκλειστικά από τη μητέρα του. Ο ίδιος υπηρετεί σε συγκεκριμένο σώμα ασφαλείας, ενώ το όχημα που χρησιμοποιεί προσωπικά ήταν σταθμευμένο λίγα μέτρα πίσω από το όχημα-στόχο.

Από τις επιτόπιες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο η εγκληματική ενέργεια να σχετίζεται με την επαγγελματική ιδιότητα του 37χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στη 1:50 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για εκδήλωση φωτιάς σε αυτοκίνητο, που βρισκόταν σταθμευμένο στον 77ο δρόμο, στην περιοχή Πολεμιδιών. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Στη σκηνή έσπευσαν με το πρώτο φως της ημέρας μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού για επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες.