Συναγερμός σήμανε στις Αρχές γύρω στη 1:50 τα ξημερώματα καθώς αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Πολεμιδιών στη Επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για εκδήλωση φωτιάς σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στον 77ο δρόμο, στην περιοχή Πολεμιδιών.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το όχημα, ιδιοκτησίας 37χρονου, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σήμερα αναμένεται να διεξαχθούν περαιτέρω εξετάσεις για εξακρίβωση των ακριβών αιτίων της φωτιάς.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.