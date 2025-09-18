Στη σύλληψη 40χρονου από τη Συρία προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία στη Λεμεσό. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε έλεγχο τροχαίας, όπου στο όχημά του επέβαινε ανήλικη κοπέλα.

Αρχικά ισχυρίστηκε ότι είναι η κόρη του, ωστόσο από την εξακρίβωση στοιχείων διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους. Στη συνέχεια ανέφερε πως τους συνδέει φιλική σχέση. Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο γραμμάρια μεθαμφεταμίνης και διαρρηκτικά εργαλεία. Η υπόθεση διερευνάται, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ο 40χρονος προμήθευσε την ανήλικη με ναρκωτικά και έκαναν χρήση μαζί.

Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης του. Από την ανήλικη αναμένεται να ληφθεί οπτικογραφημένη κατάθεση εντός της ημέρας.