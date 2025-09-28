Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) προχώρησαν σήμερα το πρωί σε έρευνα στην οικία 81χρονου στη Λάρνακα, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυτά κάνναβης ύψους πέραν των τριών μέτρων, καθώς και τρίτο φυτό κάνναβης, ύψους 90 εκατοστών. Εντοπίστηκε επίσης ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 118 γραμμαρίων και ένα σύστημα επεξεργασίας και αποξήρανσης κάνναβης.

Ο 81χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.