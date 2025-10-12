Υπόθεση διαδικτυακής απάτης με θύμα 31χρονη γυναίκα διερευνά η Αστυνομία Κύπρου, ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος άνδρας με τον οποίο η γυναίκα συνομιλούσε μέσω διαδικτύου, την έπεισε να επενδύσει σε διαδικτυακή εταιρεία κρυπτονομισμάτων, προτρέποντάς την να προχωρήσει σε μεταφορές χρημάτων.

Μεταξύ 25 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου, η 31χρονη φέρεται να πραγματοποίησε έξι συναλλαγές, μεταφέροντας συνολικά 52.485 δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου που της είχε σταλεί. Όταν επιχείρησε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της εταιρείας, διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα δεν υπήρχε.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ταυτοποίηση της πλατφόρμας.