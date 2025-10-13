Περισσότερες από 3.000 τροχαίες παραβάσεις κατέγραψαν την τελευταία εβδομάδα τα μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκδόθηκαν εξώδικα για:

841 οδηγούς που υπερέβησαν το όριο ταχύτητας,

που υπερέβησαν το όριο ταχύτητας, 294 οδηγούς για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

για κατά την οδήγηση, 198 πρόσωπα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ,

για , 22 οδηγούς δικύκλων χωρίς προστατευτικό κράνος ,

χωρίς , 47 οδηγούς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ,

για , 125 οδηγούς για παράνομη στάθμευση ,

για , και 37 οδηγούς που στάθμευσαν σε χώρους αναπήρων.

Οι υπόλοιπες καταγγελίες αφορούσαν άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Όπως τονίζει η Αστυνομία, σκοπός των τροχονομικών ελέγχων είναι η πρόληψη των σοβαρών και θανατηφόρων δυστυχημάτων και η καλλιέργεια υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.