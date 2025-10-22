Συνεργασία με τις Αρχές της Ρουμανίας και της Ιταλίας, οδήγησε την Αστυνομία στη σύλληψη 57χρονου σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 57χρονος καταζητείτο από τις Αρχές της Δημοκρατίας, από τον περασμένο Μάρτιο. Εναντίων του εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση από το ΤΑΕ Λεμεσού για υπόθεση διαδικτυακής απάτης.

Από την συνεργασία με τις Αρχές της Ρουμανίας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 57χρονου, για την ταυτοποίηση του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού, σε τράπεζα της ευρωπαϊκής χώρας, όπου εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο, αφού εξαπατήθηκε, απέστειλε με έμβασμα μεγάλο χρηματικό ποσό, πέραν των 35 χιλιάδων δολαρίων Αμερικής.

Ο 57χρονος εντοπίστηκε στην Ιταλία, τον Σεπτέμβριο και συνελήφθη από τις Αρχές της χώρας, με βάση το ευρωπαϊκό ένταλμα, ενώ μετά από δικαστική διαδικασία, οι Αρχές της Ιταλίας ενέκριναν το αίτημα για έκδοση του στην Κύπρο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην Ιταλία από όπου χθες συνόδευσαν αεροπορικώς τον ύποπτο στην Κύπρου. Με την άφιξη τους στο αεροδρόμιο Λάρνακας, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου με δικαστικό ένταλμα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού, από τον Διευθυντή εταιρείας που εδρεύει στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την καταγγελία, στο πλαίσιο συνεργασίας με εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό, η εταιρεία του για εξόφληση τιμολογίου, που απέστειλε συνεργάτιδα εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό, η κυπριακή εταιρεία προχώρησε σε έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 35,120 δολαρίων, σε τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα στη Ρουμανία.

Η εταιρεία του παραπονούμενου είχε προηγουμένως λάβει μήνυμα από λογαριασμό e-mail που ομοίαζε με το e-mail της συνεργάτιδας ξένης εταιρείας, στο οποίο αναφερόταν ότι, αλλάχθηκε ο λογαριασμός στον οποίο θα έπρεπε να γίνει η πληρωμή. Στο μήνυμα αναφερόταν ότι, η πληρωμή θα έπρεπε να γίνει σε νέο τραπεζικό λογαριασμό, σε τράπεζα στη Ρουμανία, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονταν στο μήνυμα.

Η Διεύθυνση της εταιρείας αντιλήφθηκε ότι είχε εξαπατηθεί, αφού μετά την πληρωμή των χρημάτων, ενημερώθηκε από τη συνεργάτιδα ξένη εταιρεία ότι, ουδέποτε αλλάχθηκε ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα έπρεπε να γίνει η πληρωμή και ότι ο τραπεζικός λογαριασμός στη Ρουμανία δεν της ανήκει.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.