Γύρω στις 11.30π.μ. σήμερα, ενώ μέλη της Ποδηλατικής Αστυνομίας Λεμεσού διενεργούσαν περιπολία σε περιοχή της Λεμεσού, εντόπισαν και πλησίασαν για έλεγχο, 29χρονο πεζό, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για παράληψη παρουσίασης ενώπιον Δικαστηρίου.

Όταν ο 29χρονος αντιλήφθηκε τα μέλη της Αστυνομίας ανέσυρε μαχαίρι και το πρόταξε απειλητικά εναντίον τους, φώναζε και προκαλούσε ανησυχία.

Παράλληλα, με σκοπό να διαφύγει τον έλεγχο έτρεξε και εισήλθε εντός περιπτέρου, συνεχίζοντας να προτάσσει το μαχαίρι προς το μέρος των αστυνομικών. Τα μέλη της Ποδηλατικής Αστυνομίας κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον αποσπάσουν το μαχαίρι.

Ο 29χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.