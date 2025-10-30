Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ μέσα στο πολυτελές όχημά του, μόλις 500 μέτρα από το σπίτι του στη Λεμεσό, στις 17 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες από την Ελλάδα αναφέρουν ότι οι δυο καταζητούμενοι που συνελήφθησαν σήμερα είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία, ηλικίας 28 ετών, οι οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι δεύτερα ξαδέλφια μεταξύ τους.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θεωρούνται πρόσωπα-κλειδιά στην υπόθεση. Σήμερα το πρωί, μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχώρησαν στη σύλληψη δύο καταζητούμενων προσώπων στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν ευρωπαϊκών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους, για την υπό διερεύνηση υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του Δημοσθένους.

Η Αστυνομία της Κύπρου, μέσω ανακοίνωσης της, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την Ελληνική Αστυνομία για την άψογη συνεργασία και την αποφασιστικότητα με την οποία κινήθηκαν οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών. Οι ανακριτές εκτιμούν ότι η σύλληψη των δύο καταζητούμενων ενδέχεται να ξεκλειδώσει κρίσιμα στοιχεία, τα οποία θα ρίξουν φως στα κίνητρα και τις συνθήκες της εν ψυχρώ δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.