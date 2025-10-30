Συνελήφθησαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη από μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, δύο Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι καταζητούνταν για την υπό διερεύνηση υπόθεση φόνου του Σταύρου Δημοσθένους, στις 17/10 στη Λεμεσό.

Η Αστυνομία μέσω ανακοίνωσης της, εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με ελλαδικά ΜΜΕ, οι συλληφθέντες είναι δύο ομογενείς από τη Γεωργία, αμφότεροι γεννημένοι το 1997, ενώ η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης.