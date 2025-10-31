Με μεθοδικότητα και αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που είχαν συλλέξει, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έφτασαν στα ίχνη των δύο Ελλήνων ομογενών από τη Γεωργία, οι οποίοι καταζητούνταν από το περασμένο Σάββατο για τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους. Οι δύο άνδρες, που διέμεναν στην Κύπρο αλλά εξαφανίστηκαν μετά τον φόνο, συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από την έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 28 ετών, ξαδέλφια μεταξύ τους, και φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στην εκτέλεση του 49χρονου επιχειρηματία, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στην Ελλάδα. Ο ένας από τους δύο φέρεται να είχε τον ρόλο του εκτελεστή, ενώ ο άλλος ήταν ο οδηγός του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση της δολοφονίας.

Οι ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία παράδοσής τους στις κυπριακές Αρχές. Κατά τη διαδικασία, οι ύποπτοι έχουν το δικαίωμα είτε να συναινέσουν άμεσα στην παράδοση και το ευρωπαϊκό ένταλμα θα εκτελεστεί, είτε να εγείρουν ένσταση, οπότε το αίτημα των κυπριακών Αρχών θα εξεταστεί για να αποφασιστεί από τις ελλαδικές εισαγγελικές Αρχές εάν θα εκτελεστεί. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα και εντός 90 ημερών από τη σύλληψη. Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος, δεν εξετάζεται η ουσία της μαρτυρίας που κατέχουν οι ανακριτικές Αρχές του κράτους που αιτείται την έκδοση.

Όπως έγινε γνωστό, οι συλλήψεις έγιναν χθες το πρωί της στη Θεσσαλονίκη, από μέλη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν ευρωπαϊκών ενταλμάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν τεθεί υπό στενή παρακολούθηση για δύο ημέρες πριν τη σύλληψή τους.

Οι δύο συλληφθέντες, διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά. Μετά το έγκλημα φαίνεται ότι διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Χθες πραγματοποιήθηκαν έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ. και στο διαμέρισμα όπου είχαν εντοπιστεί.

Η Αστυνομία, μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την Ελληνική Αστυνομία για την άψογη συνεργασία και την αποφασιστικότητα με την οποία κινήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές των δύο χωρών. Οι ανακριτές εκτιμούν ότι η σύλληψη των δύο υπόπτων ενδέχεται να ρίξει φως στα κίνητρα πίσω από την εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους.

Χθες, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, παρουσιάστηκαν νέες λεπτομέρειες για τον τρόπο απόκτησης της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε στη διαφυγή των δραστών. Ο 30χρονος κατάδικος οδηγήθηκε εκ νέου για ανανέωση της κράτησής του για οκτώ ημέρες, με τη δικηγόρο του να μην προβάλλει ένσταση στο αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, ο κατάδικος τηλεφώνησε από τις φυλακές σε συγκεκριμένο άτομο, δίνοντάς του οδηγίες να επικοινωνήσει με τρίτο πρόσωπο για να εντοπίσει και να μεταφέρει μοτοσικλέτα σε συγκεκριμένη επαρχία, με αντάλλαγμα οικονομικό όφελος.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο 30χρονος ύποπτος, φίλος του κατάδικου, δέχθηκε τηλεφώνημα να βρει σκούτερ για μεταπώληση. Αν και αρχικά καθυστέρησε λόγω φόρτου εργασίας, τελικά αγόρασε μία μοτοσικλέτα και την μετέφερε στο σημείο που του υπέδειξε ο κατάδικος. Η πρώτη μοτοσικλέτα εντοπίστηκε από την Αστυνομία, προκαλώντας αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών.

Τελικά, όταν πείστηκε ότι ο 30χρονος Χ.Σ. έλεγε την αλήθεια, ο τελευταίος υποσχέθηκε να του βρει άλλη μοτοσικλέτα. Πριν αγοράσει τη δεύτερη μοτοσικλέτα από τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή, παρουσία του 59χρονου υπόπτου, ο 30χρονος επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον κατάδικο για έγκριση. Τη μοτοσικλέτα τοποθέτησε στο ίδιο σημείο με την προηγούμενη, που είχε ήδη εντοπιστεί από την Αστυνομία. Την επόμενη ημέρα διαπίστωσε ότι έλειπε, υποθέτοντας πως την είχε παραλάβει το άτομο του κατάδικου.