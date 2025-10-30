Καθοριστικό ρόλο στην εκτέλεση του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους φέρονται να είχαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές της Ελλάδας. Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 28 ετών, θεωρούνται πρόσωπα–κλειδιά στην υπόθεση που συγκλονίζει την Κύπρο εδώ και δύο εβδομάδες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο ένας από τους δύο φέρεται να είχε τον ρόλο του εκτελεστή, ενώ ο δεύτερος, οδηγός του οχήματος, λειτουργούσε ως συνεργός στη δολοφονία του Δημοσθένους. Ο ένας έχει γεννηθεί στις Σέρρες και ο άλλος στη Γεωργία. Οι δύο άνδρες είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία και όπως ανάφερε πρώτο το Philenews είναι δεύτερα ξαδέλφια.

Όπως έγινε γνωστό οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί στη Θεσσαλονίκη από μέλη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν ευρωπαϊκών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους για τον φόνο εκ προμελέτης του Σταύρου Δημοσθένους. Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχα τεθεί εδώ και δύο ημέρες υπό στενή παρακολούθηση.

Οι δύο βασικοί ύποπτοι, αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής τους στις Κυπριακές Αρχές.

Η Αστυνομία, μέσω ανακοίνωσής της, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την Ελληνική Αστυνομία για την άψογη συνεργασία και την αποφασιστικότητα με την οποία κινήθηκαν οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών.

Οι ανακριτές εκτιμούν ότι η σύλληψη των δύο προσώπων ενδέχεται να ρίξει φως στα κίνητρα.