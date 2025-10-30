Στην αναμονή βρίσκονται οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, για τα αποτελέσματα από τα δεκάδες τεκμήρια που έχουν συλλεχθεί για τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ο 30χρονος κατάδικος, ο οποίος τελεί υπό κράτηση, προκειμένου να ζητηθεί εκ νέου ανανέωσή της.

Για την υπόθεση, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη διαδικασία, οι ανακριτές καταζητούν ακόμη δύο πρόσωπα, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, εμπλέκονται στην υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για καταζητούμενους, οι Αρχές δεν έχουν, προς το παρόν, δημοσιεύσει τις φωτογραφίες τους, γεγονός που προκαλεί εντύπωση.

Πέρα από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των υπόπτων, τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση, οι Αρχές μελετούν και τα δεκάδες κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από τις σκηνές του φόνου, ενώ αναμένουν απαντήσεις και από τις επιστημονικές αναλύσεις των διαφόρων τεκμηρίων που εντοπίστηκαν.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η ολοκλήρωση της έκθεσης από τη βαλλιστική εξέταση των δύο καμένων κάλυκων που βρέθηκαν στο λευκό κλοπιμαίο βάν, καθώς και άλλων τεκμηρίων από τη σκηνή της δολοφονίας.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η εφημερίδα μας, στην εξέταση των κάλυκων θα γίνει και σύγκριση με τεκμήρια που βρίσκονται αρχειοθετημένα στη βαλλιστική συλλογή της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ταυτίζονται ή σχετίζονται με κάποια άλλη εγκληματική ενέργεια που μπορεί να παραμένει ανεξιχνίαστη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πολυτελές όχημα που οδηγούσε ο 18χρονος γιος του θύματος δέχθηκε τουλάχιστον οκτώ πυροβολισμούς, ενώ κάποιες από τις σφαίρες εξοστρακίστηκαν, δημιουργώντας επιπλέον οπές στο όχημα.

