Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησε η Αστυνομία για διακίνηση ναρκωτικών.

Μέλη της ΥΚΑΝ, χθες γύρω στις 5:00 το απόγευμα, εντόπισαν τον 26χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο και να κάνει στάση με το όχημα του, σε περιοχή στη Λεμεσό και τον κάλεσαν να παραμείνει στο σημείο για έλεγχο.

Ο 26χρονος εκκίνησε το όχημα του, προσέκρουσε στο περιπολικό όχημα και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα το αυτοκίνητο του για να διαφύγει. Σε σημείο της διαδρομής που ακολούθησε, ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, που προχώρησαν στη σύλληψή του για αυτόφωρα αδικήματα τροχαίας.

Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα όπου διαμένει, καθώς και σε αποθήκη του διαμερίσματος, εντοπίστηκαν συνολικά ποσότητες κοκαΐνης μεικτού βάρους 110 γραμμαρίων και πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, μεικτού βάρους 730 γραμμαρίων. Εντοπίστηκε επίσης χρηματικό ποσό ύψους, 2.680 ευρώ, η προέλευση του οποίου διερευνάται.

Ανακρινόμενος ο 26χρονος παραδέχθηκε στα μέλη της Αστυνομίας την ενασχόληση με την εμπορία ναρκωτικών.

Ο 26χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) διερευνά υπόθεση κατοχής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.