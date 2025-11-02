Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα ένας 28χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι να διασωληνωθεί και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δεύτερος οδηγός, ο οποίος φέρεται να τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, εγκατέλειψε τη σκηνή, με την Αστυνομία να ζητάει βοήθεια για να τον εντοπισμό του, ενώ διεξάγει και έρευνες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 5:40 το απόγευμα χθες Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, στον δρόμο Γερίου – Αγλαντζιάς (λεωφόρος Αθαλάσσης), όπου ο 28χρονος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι – συσκευή προσωπικής κινητικότητας, κατευθυνόμενος προς την Αγλαντζιά. Σε σημείο του δρόμου παρά την είσοδο του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, στο ύψος της περιοχής Άρωνας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 28χρονος χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέλειψε να σταματήσει για να παράσχει βοήθεια και εγκατέλειψε τη σκηνή με το όχημά του.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου, που μετέφερε τον 28χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, ο 28χρονος έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στο σώμα και στο αριστερό του πόδι. Αφού διασωληνώθηκε κρατήθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της οδικής σύγκρουσης, παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες πρόκλησης της, καθώς και οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του εμπλεκόμενου οδηγού και του αυτοκινήτου του, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λευκωσίας, στον τηλεφωνικό αριθμό 22-802023 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.