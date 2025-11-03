Συνελήφθησαν σήμερα και τέθηκαν υπό κράτηση τρία πρόσωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά κλοπή από αυτοκίνητο, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπής από υπάλληλο και κακόβουλης ζημιάς.

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε στις 27/10/2025 από 38χρονη ότι, κλάπηκε από το αυτοκίνητο της εργασίας της, ένα χαρτοφύλακας ο οποίος περιείχε χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων και στη βάση συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, της πιο πάνω 38χρονης καθώς επίσης ενός 57χρονου και ενός 51χρονου, όλοι από την επαρχία Λευκωσίας.

Οι τρεις συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.