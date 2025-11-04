Τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό 60χρονου που απουσιάζει από την οικία του στη Λάρνακα, ζητά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Dimitrov Dimitar 60 ετών, από τη Βουλγαρία, απουσιάζει από την οικία του στη Λάρνακα, από την 01/11/2025.

Ο 60χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου, φαλακρός.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Δείτε εικόνα του: