Ολοένα και μεγαλώνουν οι διαστάσεις που λαμβάνει το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Πάφο ιδιαίτερα ανάμεσα στους εφήβους, κυρίως μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

Αποτελεί πλέον συχνό φαινόμενο η διακίνηση ουσιών κυρίως κάνναβης, όπως μας καταγγέλλουν γονείς, ειδικά κατά την ώρα της αναχώρησης των μαθητών από τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Το τελευταίο περιστατικό που αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ» αφορά στη σύλληψη δύο μαθητών ηλικίας, 16 και 17 ετών που φοιτούν σε εκπαιδευτήριο της πόλης της Πάφου, κατά την ώρα άφιξής τους στο σχολείο που φοιτούν.

Οι δύο είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να αιφνιδιαστούν την ώρα που τους πλησίασαν οι άνδρες της δύναμης. Οι μαθητές αυτοί εθεάθησαν να ρίχνουν κάτω από το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν μεταβεί στο σχολείο σακουλάκι, το οποίο παρέλαβε η Αστυνομία και το οποίο όπως διαπιστώθηκε περιείχε κάνναβη.

Οι δύο μαθητές συνελήφθησαν νωρίς το πρωί κατά την ώρα που θα εισέρχονταν στο σχολείο, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα πως τα ανευρεθέντα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στην κατοχή τους, επρόκειτο να διατεθούν σε άλλα παιδιά που φοιτούν στο ίδιο εκπαιδευτήριο.

Εκτός της υπόθεσης των ναρκωτικών, οι δύο ελέγχονται και για την οδήγηση χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Αυτά τα φαινόμενα σύμφωνα με γονείς που μίλησαν στον «Φ», διατυπώνοντας καταγγελίες ή ανησυχίες, έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα, ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί και Διευθύνσεις Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπως μας ανέφεραν, ήδη γνωρίζουν και παρατηρούν περίεργες συμπεριφορές στα σχολεία όπου υπηρετούν, αλλά δεν φαίνονται πρόθυμοι να ενημερώσουν την Αστυνομία ώστε και τα ίδια τα εμπλεκόμενα παιδιά να βοηθηθούν και τα υπόλοιπα να προστατευθούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει προκατάληψη για να μην «σημαδευτεί» το σχολείο, αλλά και ο φόβος να μην ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας το οποίο ως είναι λογικό σε μια τέτοια περίπτωση θα ζητήσει εξηγήσεις και θα απαιτήσει αποτελεσματικότητα από πλευράς των σχολικών διευθύνσεων.