Μια ευρείας κλίμακας και διεθνής επιχείρηση κατά μεγάλης απάτης με πιστωτικές κάρτες, συντονισμένη αυτή την εβδομάδα από την Eurojust, οδήγησε στη σύλληψη 18 υπόπτων. Οι φερόμενοι δράστες κατηγορούνται ότι δημιούργησαν ένα περίπλοκο δίκτυο ψεύτικων διαδικτυακών συνδρομών σε υπηρεσίες γνωριμιών, πορνογραφικού περιεχομένου και streaming, μεταξύ άλλων, οι οποίες πληρώνονταν με πιστωτική κάρτα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται πέντε ανώτατα στελέχη από τέσσερις γερμανικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Η απάτη οργανώθηκε γύρω από τρία δίκτυα, τα οποία εξαπάτησαν εκατομμύρια κατόχους πιστωτικών καρτών με 19 εκατομμύρια λογαριασμούς σε 193 χώρες. Η εκτιμώμενη αξία της απάτης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική αξία των απόπειρων απάτης κατά των κατόχων καρτών υπερβαίνει τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες είναι πολίτες Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Λετονίας, Ολλανδίας, Αυστρίας, Δανίας, ΗΠΑ και Καναδά.

Μεταξύ 2016 και 2021, οι ύποπτοι φέρεται να συμμετείχαν στην κλοπή δεδομένων πιστωτικών καρτών, στη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών, στην εξουσιοδότηση και απόκρυψη πληρωμών, καθώς και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι δράστες διατηρούσαν τις μηνιαίες πληρωμές σε λογαριασμούς τους κάτω από τα 50 ευρώ για να μην προκαλέσουν υποψίες στους χρήστες για υψηλά ποσά μεταφοράς.

Οι πληρωμές είχαν ασαφείς περιγραφές, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση τους από τα θύματα. Επιπλέον, οι μεταφορές πραγματοποιούνταν σε ιστότοπους που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να μην εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης και να είναι προσβάσιμοι μόνο μέσω άμεσου συνδέσμου ή URL.

Χρήση υποδομών πληρωμών και διαφθορά στελεχών

Η υποδομή τεσσάρων παρόχων πληρωμών εκμεταλλεύτηκε για τη διαχείριση και νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων. Οι πέντε συλληφθέντες, εργαζόμενοι στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και μεταξύ αυτών ανώτατα στελέχη και υπεύθυνοι συμμόρφωσης, φέρεται να συνεργάστηκαν με τα δίκτυα απάτης για να χρησιμοποιήσουν τις χρηματοοικονομικές υποδομές έναντι αμοιβής.

Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν μια σειρά από εταιρείες, κυρίως εγγεγραμμένες στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, για να αποκρύψουν τις δραστηριότητές τους και να διανείμουν τις ψεύτικες συναλλαγές. Αυτό έκανε επίσης πολύ δύσκολη την επιστροφή των ποσών στους κατόχους καρτών. Οι εταιρείες αυτές αποκτήθηκαν μέσω παρόχων «Crime-as-a-Service», οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη σε εγκληματικές δραστηριότητες έναντι αμοιβής.

Έρευνες σε Λουξεμβούργο και Ηνωμένες Πολιτείες

Οι αρχές του Λουξεμβούργου ξεκίνησαν δικαστική έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων και κατάχρηση εταιρικών πόρων, βασισμένη σε λεπτομερείς οικονομικές αναλύσεις που εκπόνησε η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Λουξεμβούργου.

Η Κρατική Αστυνομία Λουξεμβούργου (Service de police judiciaire, τμήμα κατά του ξεπλύματος) διενήργησε έρευνες στα γραφεία των λουξεμβουργιανών εταιρειών. Πολλοί ύποπτοι ανακρίθηκαν και κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, υποβλήθηκαν αιτήματα Αμοιβαίας Νομικής Συνδρομής σε πολλές χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ, με τα αποδεικτικά στοιχεία να εντάσσονται στην έρευνα του Λουξεμβούργου.

Καθώς οι κύριες έρευνες στο Λουξεμβούργο αφορούσαν Γερμανούς πολίτες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, οι λουξεμβουργιανές αρχές παρέδωσαν την υπόθεση στην Εισαγγελία του Κόμπλεντς και οι δύο έρευνες συγχωνεύτηκαν.

Η αποκάλυψη αυτού του διεθνούς δικτύου απάτης από τις λουξεμβουργιανές αρχές παρείχε ενεργή νομική συνδρομή στη Γερμανία και συνέβαλε σημαντικά στις γερμανικές ποινικές διαδικασίες.

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές έλαβαν κρίσιμες πληροφορίες μέσω Αμοιβαίας Νομικής Συνδρομής από σχετική έρευνα των ΗΠΑ, με επικεφαλής την Εισαγγελία για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Με τη συνδρομή των ΗΠΑ, η Εισαγγελία Κόμπλεντς μπόρεσε να προχωρήσει στις έρευνες, να αποκαλύψει το συνολικό σχέδιο απάτης και να εντοπίσει περαιτέρω υπόπτους. Η στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές οδήγησε στις επιχειρήσεις αυτής της εβδομάδας.

Υποστήριξη Eurojust

Η Eurojust διοργάνωσε τέσσερις συναντήσεις για την προετοιμασία της έρευνας σε Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Κύπρο, Ολλανδία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Σιγκαπούρη. Η Υπηρεσία επίσης διευκόλυνε τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία με Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μέσω των Συνδέσμων Εισαγγελέων της Eurojust και με αρχές στον Καναδά και τη Σιγκαπούρη μέσω του δικτύου Σημείων Επαφής.

Η Eurojust παρείχε υποδομή και υποστήριξη για πολυάριθμες διμερείς συναντήσεις, ενώ βοήθησε στην εκτέλεση 90 Ευρωπαϊκών Εξεταστικών Εντολών και αιτημάτων Αμοιβαίας Νομικής Συνδρομής σε 30 χώρες.

Η Europol παρείχε αναλυτική υποστήριξη στην έρευνα από τον Μάιο 2023. Την ημέρα των ερευνών ειδικός σε κρυπτονομίσματα στάλθηκε στο Λουξεμβούργο, ενώ άλλος εμπειρογνώμονας συμμετείχε στο συντονιστικό κέντρο.

Εκατοντάδες αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πάνω από 60 τοποθεσίες, με κατάσχεση κρυπτονομισμάτων, πολυτελών οχημάτων, κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και άλλων μέσων επικοινωνίας.

Αρχές που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις