Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 41 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στην Αστυνομία, στις 08/11/2025 διαρρήχθηκε οικία στη Λευκωσία, όπου κλάπηκαν μεταξύ άλλων, ένα ρολόι και μία τσάντα. Επίσης, στις 10/11/2025 καταγγέλθηκε διάρρηξη σε εκκλησία στη Λευκωσία, από όπου κλάπηκαν τάματα που βρίσκονταν σε εικόνα.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 41χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του εντοπίστηκαν διάφορα χρυσαφικά και ποσότητα μεθαμφεταμίνης.

Το ΤΑΕ και η ΥΚΑΝ Λευκωσίας συνεχίζουν τις εξετάσεις.

*Φωτογραφία αρχείου