Ο Emiliyan Yordanov, 16 ετών, από Βουλγαρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στα Λατσιά, επαρχία Λευκωσίας, από τις 14/11/2025.

Ο 16χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.68μ. περίπου, με κοντά καστανόμαυρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την τελευταία φορά που θεάθηκε, φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, πράσινη κοντομάνικη φανέλα και μαύρο μπουφάν.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.