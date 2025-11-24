Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση μετά τον τραυματισμό αστυνομικού σε περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 19:45 σήμερα, στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου, κατά την ανάληψη καθήκοντος από δύο μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται κατά την παράδοση / παραλαβή οπλισμού, εκπυρσοκρότησε υπηρεσιακό όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι το ένα μέλος της Αστυνομίας.

Το μέλος της Αστυνομίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι, φέρει επιφανειακό τραύμα στο αριστερό πόδι. Αναμένεται να γίνει συρραφή τραύματος και να λάβει εξιτήριο.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε οδηγίες για διερεύνηση του περιστατικού.