Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου εντόπισαν στις 21 Νοεμβρίου 2025 επιβάτη με βρετανική υπηκοότητα, λίγο πριν την αναχώρησή του για το Ηνωμένο Βασίλειο, να μεταφέρει στις αποσκευές του μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος σε ελληνικά και τουρκικά, καθώς και χωρίς χαρακτηριστικό ασφαλείας και κωδικό ιχνηλασιμότητας – στοιχεία που υποδήλωναν ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στις αποσκευές του κατασχέθηκαν 135 κούτες των 200 τσιγάρων, 4 πακέτα των 20 τσιγάρων και 500 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο.

Ο επιβάτης συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε σε κρατητήριο, προκειμένου να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με αίτημα τετραήμερης προσωποκράτησης.