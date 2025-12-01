Διενεργήθηκε σήμερα η νεκροτομή του άτυχου 28χρονου μοτοσικλετιστή ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή στον παλαιό δρόμο Δρομολαξιάς – Λάρνακας.

Ο θάνατος του προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων.

Υπενθυμίζεται ότι η τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε στον παλαιό δρόμο Δρομολαξιάς Λάρνακας. Σύμφωνα με την Αστυνομία η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαινε ο νεαρός κινήθηκε στη δεξιά πλευρά αρθρωτού φορτηγού, ο 67χρονος Ελληνοκύπριος οδηγός του οποίου επιχείρησε να στρίψει δεξιά, σύμφωνα με την πορεία του. Το αποτέλεσμα ήταν η καρότσα του αρθρωτού οχήματος να συγκρουστεί πλευρικά με τη μοτοσικλέτα του 28χρονου, ο οποίος εκτινάχθηκε στο έδαφος.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας.