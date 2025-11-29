Υπέκυψε στα τραύματα του, ο μοτοσικλετιστής που ενεπλάκη σε τροχαίο το απόγευμα της Πέμπτης 27/11 στη Λάρνακα, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αρθρωτό φορτηγό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Υπενθυμίζεται ότι η τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί στον παλαιό δρόμο Δρομολαξιάς Λάρνακας. Σύμφωνα με την Αστυνομία η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαινε ο νεαρός κινήθηκε στη δεξιά πλευρά αρθρωτού φορτηγού, ο 67χρονος Ελληνοκύπριος οδηγός του οποίου επιχείρησε να στρίψει δεξιά, σύμφωνα με την πορεία του. Το αποτέλεσμα ήταν η καρότσα του αρθρωτού οχήματος να συγκρουστεί πλευρικά με τη μοτοσικλέτα του 28χρονου, ο οποίος εκτινάχθηκε στο έδαφος.

Στη σκηνή διενεργήθηκαν εξετάσεις από μέλη της μέλη της Τροχαίας Λάρνακας, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τροχαίας οδικής σύγκρουσης. Σημειώνεται ότι στο σημείο εντοπίστηκε κράνος και διερευνάται κατά πόσο το φορούσε ο μοτοσικλετιστής το έφερε.