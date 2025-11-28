Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 28χρονος από την Ουκρανία, ο οποίος τραυματίστηκε κρίσιμα όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με φορτηγό το πρωί σε δρόμο κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς.

Η τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί στον παλαιό δρόμο Δρομολαξιάς Λάρνακας. Σύμφωνα με την Αστυνομία η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαινε ο νεαρός κινήθηκε στη δεξιά πλευρά αρθρωτού φορτηγού, ο 67χρονος Ελληνοκύπριος οδηγός του οποίου επιχείρησε να στρίψει δεξιά, σύμφωνα με την πορεία του. Το αποτέλεσμα ήταν η καρότσα του αρθρωτού οχήματος να συγκρουστεί πλευρικά με τη μοτοσικλέτα του 28χρονου, ο οποίος εκτινάχθηκε στο έδαφος. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία ο νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο αφού φέρει εσωτερικά τραύματα.

Στη σκηνή διενεργήθηκαν εξετάσεις από μέλη της μέλη της Τροχαίας Λάρνακας, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τροχαίας οδικής σύγκρουσης. Σημειώνεται ότι στο σημείο εντοπίστηκε κράνος και διερευνάται κατά πόσο το φορούσε ο μοτοσικλετιστής το έφερε.