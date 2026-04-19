Ανεβαίνει το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την Κυριακή (19/04) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν ένα ιρανικό πλοίο, που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό, στον Κόλπο του Ομάν.

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρων και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για αυτούς», έγραψε στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν. Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του Ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό την επιτήρησή τους το σκάφος. Το TOUSKA υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα!»