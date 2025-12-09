Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε χθες σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών άντρα ηλικίας 37 ετών, αφού βρέθηκε ένοχος για τα αδικήματα της κακομεταχείρισης ζώου και της παράνομης παραμονής στη Δημοκρατία.

Πρόκειται για υπόθεση που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της 7ης Μαΐου 2025, μετά από πληροφορία που λήφθηκε στην Αστυνομία για τεμαχισμό ζώου σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, όπου εντόπισαν τεμαχισμένο ζώο, καθώς και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πράξη. Το ζώο, σύμφωνα και με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ταυτοποιήθηκε ως καγκουρό.

Κατά τις εξετάσεις προέκυψε επίσης ότι ο καταδικασθείς διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόρριψη αιτήματός του για άσυλο το 2022.

Η επιβολή ποινής φυλάκισης για υπόθεση κακοποίησης ζώου αποτελεί σαφές και ηχηρό μήνυμα ότι τέτοιες πράξεις αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα και ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται αυστηρά, χωρίς καμία ανοχή.

Η Αστυνομία Κύπρου, και ειδικότερα η Αστυνομία για τα Ζώα, σε στενή συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τη διερεύνηση κάθε καταγγελίας που αφορά κακοποίηση, παράνομη κατοχή ή οποιαδήποτε μορφή βίας εις βάρος ζώων.

Η προστασία και ευημερία των ζώων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας ασφάλειας και του σεβασμού προς τις αξίες της κοινωνίας μας. Κανένα έγκλημα κατά των ζώων δεν είναι «αμελητέο» και κανένα δεν μένει ατιμώρητο.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να συνεχίσει να συνεργάζεται και να καταγγέλλει άμεσα οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, συμβάλλοντας έμπρακτα στην πρόληψη και καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.