Για νέες απάτες προειδοποιεί η Αστυνομία, με επιτήδειους να παριστάνουν τους γιατρούς με σκοπό να ξεγελάσουν ανυποψίαστους πολίτες.

Συγκεκριμένα, οι δράστες της απάτης, επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και παριστάνοντας τους γιατρούς, αναφέρουν ψευδώς ότι κάποιο συγγενικό πρόσωπο των πολιτών που απαντούν στη τηλεφωνική κλήση, έχει τραυματιστεί και χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση και άλλη ιατρική περίθαλψη. Οι δράστες ζητούν από τους πολίτες να καταβάλουν αμέσως μεγάλα χρηματικά ποσά για τα ιατρικά έξοδα.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας ότι τέτοιες τηλεφωνικές επικοινωνίες και ισχυρισμοί είναι ψευδείς και αποσκοπούν στην εξαπάτηση των πολιτών και στην κλοπή μεγάλων χρηματικών ποσών. Καλείται το κοινό όπως, σε περίπτωση που δεχθεί παρόμοιου τύπου τηλεφωνήματα, να ενημερώσει άμεσα την Αστυνομία, επικοινωνώντας με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τα Επαρχιακά ΤΑΕ, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.