Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποίησε χθες το βράδυ (18/12) η Αστυνομία σε πάρκο της Λεμεσού που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη ανήλικου για κατοχή ναρκωτικών και μαχαιριών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, κατόπιν σχετικής πληροφορίας ότι νεαρά πρόσωπα διακινούν ναρκωτικά, μετέβησαν γύρω στις 8 το βράδυ σε πάρκο στην περιοχή Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη.

Συγκεκριμενα, στο σημείο έσπευσαν περίπολα του ΟΠΕ Λεμεσού, τα οποία περικύκλωσαν την περιοχή και προχώρησαν σε έλεγχο των νεαρών προσώπων. Κατά την παρουσία των αστυνομικών, ένας εκ των παρευρισκομένων πέταξε αντικείμενο στο έδαφος γεγονός που έγινε αντιληπτό από μέλος της Δύναμης. Επρόκειτο για μια κάλτσα όπου σε αυτή εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών.

Ακολούθως σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το πρόσωπο που πέταξε το αντικείμενο ήταν ανήλικο, ηλικίας 17 ετών. Στην κατοχή του νεαρού, εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Συγκεκριμένα 13 γραμμάρια, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κάνναβης, δύο μαχαίρια και μία σιδερογροθιά, τα οποία βρίσκονταν στο τσαντάκι του.

Οι υπόλοιποι ανήλικοι ελέγχθηκαν, ωστόσο δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε ύποπτο στην κατοχή τους. Ο 17χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, όπου ανακρίθηκε παρουσία του πατέρα του και του δικηγόρου του. Εκεί προέβη σε θεληματική κατάθεση, παραδεχόμενος τη διάπραξη των αδικημάτων.

Ακολούθως κατηγορήθηκε γραπτώς για παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μαχαιροφορία και κατοχή επιθετικού οργάνου και αφέθηκε ελεύθερος. Ενόψει των εορτών, τα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού θα προβαίνουν σε καθημερινούς ελέγχους σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου συχνάζουν νεαρά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ανήλικοι.