Μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών / ατμίζοντων τσιγάρων εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στις αποσκευές 29χρονου Ρώσου επιβάτη με ισραηλινή υπηκοότητα, ο οποίος αφίχθηκε από τη Ρωσία μέσω Αρμενίας στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 18 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει πως «στις 18/12/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, κατά τους συνήθεις ελέγχους αφικνούμενων επιβατών από τρίτες χώρες, διενήργησαν έλεγχο στις αποσκευές 29χρονου Ρώσου επιβάτη με ισραηλινή υπηκοότητα, ο οποίος αφίχθηκε από τη Ρωσία μέσω Αρμενίας».

Σημειώνεται πως «στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών / ατμίζοντων τσιγάρων».

Συγκεκριμένα «εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 7 κιλά και 210 γραμμάρια καπνού για ναργιλέ, 67 ηλεκτρονικά τσιγάρα με υγρό με γεύση και χωρίς γεύση και 630ml αναπληρωτικού υγρού για ηλεκτρονικό τσιγάρο».

Αναφέρεται πως «αργότερα έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού ύψους €2,000. Ο καπνός του ναργιλέ του επιστράφηκε αφού κατέβαλε επιπρόσθετο ποσό ύψους €1,567 το οποίο αναλογούσε στους δασμούς και φόρους του καπνού καθώς και στη χρηματική επιβάρυνση για την παράβλεψη δήλωσης του στο Τελωνείο».

«Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δημεύθηκαν και αφού γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις για το περιεχόμενο τους θα προχωρήσουν στη διαδικασία καταστροφής» καταλήγει στην ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων.

Εξάλλου, στις 17 Δεκεμβρίου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου επέλεξαν για έλεγχο όχημα στο οποίο επέβαινε πρόσωπο ισραηλινής υπηκοότητας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν στην κατοχή του μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 2 κιλά καπνού για στριφτό τσιγάρο, ο οποίος ήταν επιμελώς κρυμμένος σε συσκευασία κουτιών για δώρα. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης.