Εν αναμονή των αποφάσεων του υπουργού Δικαιοσύνης για απάμβλυνση των προβλημάτων στις Φυλακές, ξέσπασε συντεχνιακός πόλεμος με σοβαρές κατηγορίες που επιβαρύνουν την κατάσταση και προκαλούν εντάσεις μεταξύ του προσωπικού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής, μελετά με τους συνεργάτες του λύσεις για τα επείγοντα προβλήματα των Φυλακών και αναμένεται ότι σύντομα θα δούμε κινήσεις.

Εντός των επόμενων 24ώρων θα αποφυλακιστούν περί τους 70 κρατούμενους, στην πλειοψηφία τους αλλοδαποί, λόγω προεδρικής χάρης ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Την ίδια ώρα αναζητούνται και άλλες λύσεις ώστε οι σημερινοί αριθμοί του πληθυσμού των Φυλακών από 1100 να κατέβουν στους 900, γι’ αυτό και έχει αποφασιστεί πως με τη λειτουργία του Προαναχωρησιακού Κέντρου στην περιοχή Λίμνες στη Μενόγεια, θα μετακινηθούν οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί για μεταναστευτικά αδικήματα.

Οι χώροι κράτησης ανηλίκων στη Μενόγεια δεν αναμένεται να είναι σύντομα έτοιμοι, οπόταν αναζητούνται άλλες λύσεις, ενώ ένα διαχρονικό πρόβλημα αφορά στους κρατούμενους που είναι διασκορπισμένοι σε αστυνομικά κρατητήρια.

Εν μέσω όλων των συσσωρευμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Φυλακές, ξέσπασε χθες και πόλεμος μεταξύ των συντεχνιών των δεσμοφυλάκων.

Παρά την κοινή γραμμή που επιχειρήθηκε τελευταία να τηρηθεί για το θέμα των προβλημάτων που ταλανίζουν τις Φυλακές, χθες ο Κλάδος Προσωπικού που ανήκει στη συντεχνία Ισότητα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Κλάδου που ανήκει στην ΠΑΣΥΔΥ, κατηγορώντας τον ότι «έχει στήσει μηχανισμό συναλλαγής και ωμού εκβιασμού εντός του Ιδρύματος».

Η Ισότητα κάνει λόγο για συστημική κατάχρηση εξουσίας και οργανωμένες πρακτικές εκβιασμού.

Με την ανακοίνωσή της επιτίθεται ευθέως κατά της ΠΑΣΥΔΥ και της ηγεσίας της, ζητώντας την άμεση παρέμβαση από το υπουργείο Δικαιοσύνης και καλεί τους συναδέλφους «σε ρήξη με το πελατειακό κατεστημένο».

Η συντεχνία καταφέρεται κατά του προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ, Ανδρέα Πεππή, κατηγορώντας για κατ’ ισχυρισμό ευνοϊκή μεταχείριση όσων εγγράφονται στην ΠΑΣΥΔΥ, με προνομιακά πόστα και ξεκούραστες βάρδιες, ενώ ταυτόχρονα εξαπολύει κυνηγητό εναντίον των μελών της Ισότητας.

Απαντώντας, η ΠΑΣΥΔΥ κατηγορεί την Ισότητα ότι προσπαθεί «να υποκαταστήσει τον συνδικαλιστικό λόγο με ατεκμηρίωτες καταγγελίες, προσωπικές επιθέσεις και βαριές συκοφαντίες», υποστηρίζοντας πως ανακοίνωσή της δεν αποτελεί πολιτική θέση, αλλά ένα «κείμενο εμπάθειας, πανικού και εσωτερικής διάλυσης».

«Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι όσα αναφέρονται για τον Πρόεδρο του Κλαδικού Συμβουλίου, Ανδρέα Πέπη, καθώς και για τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτη Ματθαίου, είναι απολύτως ψευδή, ανυπόστατα και συκοφαντικά. Ουδέποτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, οποιαδήποτε κατάχρηση εξουσίας, απειλή, εκβιασμός ή ευνοϊκή μεταχείριση προσωπικού για συνδικαλιστικούς λόγους. Οι ισχυρισμοί αυτοί εκτοξεύονται χωρίς στοιχεία, χωρίς ονόματα, χωρίς αποδείξεις — γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν».

Επιπρόσθετα, η ΠΑΣΥΔΥ διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο Πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου, Ανδρέας Πέπης, παρεμβαίνει στην κατανομή πόστων ή βαρδιών. «Η διαδικασία αυτή διενεργείται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώσει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού».

Αντίθετα, προσθέτει προκαλεί εύλογα ερωτήματα το ποιοι εμφανίζονται σήμερα ως «υπερασπιστές της πρώτης γραμμής». «Είναι οι ίδιοι που επί χρόνια απουσιάζουν συστηματικά από την πραγματική υπηρεσία, με εκατοντάδες ημέρες αναρρωτικών αδειών, και παρ’ όλα αυτάεπανεμφανίζονται επιλεκτικά για να καταγγείλουν συνθήκες τις οποίες δεν βιώνουν. Δεν μπορείς να μιλάς για καθημερινό κίνδυνο όταν δεν βρίσκεσαι καθημερινά στη βάρδια».

Παράλληλα, όπως σημειώνει, «είναι κοινό μυστικό εντός του Τμήματος ότι στελέχη και μέλη της ΙΣΟΤΗΤΑΣ έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορηθεί για παράνομη άσκηση δεύτερης εργασίας, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και ηθικής τάξης. Αυτοί που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο, αποφεύγουν επιμελώς να δώσουν απαντήσεις για τις δικές τους πρακτικές».

«Η υποκρισία τους κορυφώνεται όταν μιλούν για «πιέσεις», τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για εκφοβισμό, απειλές και απαράδεκτες συμπεριφορές από πλευράς τους, ακόμη και για περιστατικά φυσικής βίας, με στόχο να εξαναγκαστούν συνάδελφοι να εγγραφούν στη συντεχνία τους. Αυτές οι πρακτικές δεν μας φοβίζουν — μας εξοργίζουν.

Η ΠΑΣΥΔΥ και το Κλαδικό Συμβούλιο δεν χρειάζονται μηχανισμούς, εκβιασμούς ή ανταλλάγματα. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει η ελεύθερη βούληση των συναδέλφων, η θεσμική σοβαρότητα και η διαχρονική παρουσία μας στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων».

Τέλος, τονίζει ότι «δεν θα ανεχθούμε άλλο τη λάσπη, τις προσωπικές στοχοποιήσεις και τη διαστρέβλωση της αλήθειας. Όποιος επιλέγει τη συκοφαντία αντί του διαλόγου, θα μας βρίσκει απέναντι — συνδικαλιστικά, θεσμικά και, αν χρειαστεί, με κάθε νόμιμο μέσο. Ο συνδικαλισμός δεν είναι κραυγές, δεν είναι απειλές και δεν είναι παρασκήνιο. Και σίγουρα δεν είναι η ΙΣΟΤΗΤΑ».