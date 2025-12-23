Σοβαρές εξελίξεις στην ποινική έρευνα για τον φερόμενο άγριο ξυλοδαρμό του διαιτητή, Κωνσταντίνου Θεοδώρου, μετά το τέλος της σαββατιάτικης αναμέτρησης Β΄ κατηγορίας που διηύθυνε, μεταξύ της Καρμιώτισσας και της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

Έγκυρη πληροφόρηση που έλαβε ο «Φ» αναφέρει ότι μέχρι και χθες είχαν λάβει κλήτευση για ανάκριση δυο πρόσωπα που σχετίζονται με τον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Καρμιώτισσας. Πρόκειται για άτομα τα οποία ελέγχονται, δηλαδή έλαβαν κλήτευση για να καταθέσουν ως ύποπτα για συγκεκριμένα αδικήματα (caution).

Καθίσταται σαφές πως γι΄ αυτά τα πρόσωπα προέκυψε μαρτυρία ότι είχαν ανάμειξη στον προπηλακισμό του διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα.

Το ένα πρόσωπο, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και την πλήρη αναφορά που έκανε ο διαιτητής στο φύλλο αγώνος και την οποία παρουσίασε ο «Φ» στη χθεσινή του έκδοση, είναι ο τραυματιοφορέας που δήλωσε η Καρμιώτισσα.

Θυμίζουμε ότι στην λεπτομερή αναφορά του Κωνσταντίνου Θεοδώρου, καταγράφονται τα ακόλουθα για τον τραυματιοφορέα: «Στην προσπάθειά μου να προστατεύσω τον εαυτό μου και την σωματική μου ασφάλεια και δευτερόλεπτα πριν βρεθώ στο έδαφος, κατάφερα να αναγνωρίσω ένα άτομο που με γρονθοκόπησε στα πλευρά και κοντά στο στήθος, ο οποίος είναι αξιωματούχος της γηπεδούχου ομάδας, της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών, με την ιδιότητα του τραυματιοφορέα, ονόματι …, με ταυτότητα …, ο οποίος νωρίτερα είχε αποβληθεί στην κανονική διάρκεια του αγώνα και συγκεκριμένα στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης για απρεπή συμπεριφορά στον πάγκο, με συνεχείς διαμαρτυρίες ως προς τις διαιτητικές αποφάσεις. Παρόντες ως μάρτυρες ήταν οι δυο βοηθοί διαιτητές, ονόματι Ανδρέας Βίκτωρος και Αγγελική Αθανασοπούλου, ο παρατηρητής αγώνα, ονόματι Κυριάκος Χριστούδιας και ο ιατρός του αγώνα ονόματι Γεώργιος Νικολάοu».

Μώλωπα στο κεφάλι

Εξάλλου, οι εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο διαιτητής κατά την παραμονή του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, επιβεβαιώνουν τη θέση του ότι τραυματίστηκε. Συγκεκριμένα, τα ιατρικά πιστοποιητικά κάνουν λόγο για μώλωπα στο κεφάλι και τραύμα στα πλευρά.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Θεοδώρου υποβλήθηκε σε ακτινογραφία θώρακα και αξονική τομογραφία εγκεφάλου, αυχένα, θώρακα και κοιλιάς. Ο διαιτητής στο φύλλο αγώνος είχε γράψει πως του επιτέθηκαν παράγοντες των γηπεδούχων ασκώντας «σωματική βία με βαρβαρότητα», κάνοντας λόγο για «ξυλοδαρμό με αλλεπάλληλες γροθιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα».

Ο Λευτέρης Κυριάκου

Ο διαιτητής δεν έκανε καταγγελία, αλλά όπως αποκαλύψαμε χθες η Αστυνομία αυτεπαγγέλτως εξετάζει το περιστατικό. Κάποιοι εξέφρασαν απορία κατά πόσον χωρίς παραπονούμενο μπορεί να υπάρξει ποινική διερεύνηση.

Ωστόσο, χθες ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, σε σειρά τηλεοπτικών τοποθετήσεων του, είπε πως η διερεύνηση γίνεται στη βάση της νομοθεσίας για τη βία στα γήπεδα, στη βάση της οποίας αιτιολογείται η επέμβαση της Αστυνομίας για διερεύνηση των όσων σημειώθηκαν μετά το παιχνίδι.

Πάντως, από τις τοποθετήσεις του κ. Κυριάκου προκύπτει πως για την ώρα δεν διαφαίνεται να έχουν ευθύνες τα δυο μέλη του Σώματος που εκτελούσαν καθήκοντα αστυνόμευσης στο παιχνίδι. Ο διαιτητής είχε σημειώσει στο φύλλο αγώνος ότι οι αστυνομικοί έμειναν άπραγοι.

Ωστόσο, ο κ. Κυριάκου απαντώντας χθες σε σχετικό ερώτημα είπε πως οι αστυνομικοί μόλις διαπίστωσαν πως υπήρχε σύρραξη, έσπευσαν στο σημείο και απομάκρυναν τα άτομα που είχαν προσεγγίσει τον διαιτητή.

Χθες, εξέδωσαν ανακοινώσεις συμπαράστασης στον διαιτητή Κωνσταντίνο Θεοδώρου η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου.

Να σημειωθεί ότι η ΚΟΠ θα χειριστεί το θέμα στη βάση των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της. Τα όσα καταγράφει στο φύλλο αγώνος ο Κωνσταντίνος Θεοδώρουθα αξιολογηθούν από τον πειθαρχικό εισαγγελέα Στέλιο Νικολάου και αναμένεται να τεθούν ενώπιον του αθλητικού δικαστή Αριστοτέλη Βρυωνίδη.