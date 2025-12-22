Η Αστυνομία Κύπρου διερευνά αυτεπαγγέλτως τους ισχυρισμούς που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας και φέρουν στελέχη της Καρμιώτισσας FC να ξυλοκόπησαν άγρια τον διαιτητή του σαββατιάτικου αγώνα β΄ κατηγορίας με την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (1-2), Κωνσταντίνο Θεοδώρου.

Αυτό προκύπτει από τις τοποθετήσεις που έκανε χθες στον «Φ» ο λειτουργός της υποδιεύθυνσης επικοινωνίας του αστυνομικού Σώματος, Χριστόδουλος Κόνσολος. Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματά μας μάς είπε ότι η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή διερευνά τα όσα έγιναν μετά το τέλος του αγώνα.

Πρόσθεσε πως ο διαιτητής δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καταγγελία. Ωστόσο, ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καταγγέλλων πρόσωπο για το περιστατικό, εντούτοις η Αστυνομία αυτεπάγγελτα θα διερευνήσει όλα όσα σημειώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα.

Ζητήσαμε διευκρίνιση από τον κ. Κόνσολο, κατά πόσον θα διερευνηθούν και οι ισχυρισμοί του διαιτητή πως τα μέλη της της Δύναμης, τα οποία εκτελούσαν χρέη αστυνόμευσης στην αναμέτρηση, έμειναν άπραγα όταν δέχθηκε επίθεση. «Θα διερευνηθούν όλα» ξεκαθάρισε ο λειτουργός της υποδιεύθυνσης επικοινωνίας της Αστυνομίας.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο διαιτητής φέρεται να επιθυμεί όπως τα όσα καταγράφει στο φύλλο αγώνος τύχουν χειρισμού από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και δεν θέλει να αναχθεί το περιστατικό σε ποινικής φύσεως υπόθεση.

Οι συνθήκες…

Να σημειωθεί ότι στη βάση πληροφοριών του «Φ» το προκαταρκτικό μήνυμα που καταχωρίσθηκε στο σύστημα της Αστυνομίας κατέγραφε αναφορά για προπηλακισμούς στον διαιτητή, ο οποίος, βάσει πάντα της καταχώρησης, φέρεται να οδηγήθηκε στα αποδυτήρια από μέλη της Δύναμης. Πηγή μας αναφέρει πως καθήκοντα αστυνόμευσης εκτελούσαν δυο στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Επαρχίας Λεμεσού.

Ο «Φ» επιχειρώντας να λάβει και να δημοσιοποιήσει θέσεις απ΄ όλες τις πλευρές επικοινώνησε και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, Χρίστο Σπανό. Ο τελευταίος δεν απάντησε στις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις μας, παρ΄ όλο που τον ενημερώσαμε γραπτώς για το λόγο που τον αναζητούσαμε.

Εκ διαμέτρου αντίθετες

Αυτό που προκύπτει για την ώρα σε ό,τι αφορά τα γεγονότα είναι η εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις που εκφράζονται από τα εμπλεκόμενα μέρη και δη τον διαιτητή και την Καρμιώτισσα FC, αντιστοίχως.

Ο διαιτητής στο φύλλο αγώνος που εξασφάλισε ο «Φ», με συγκεκριμένες αναφορές κάνει λόγο για άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε και εξευτελισμό του, ενώ καταλογίζει παθητική στάση από τους αστυνομικούς. Κατονομάζει άτομο που του επιτέθηκε, ενώ στην αναφορά του για τα γεγονότα του αγώνα επισυνάπτει και ιατρικά πιστοποιητικά. Πιο συγκεκριμένα, συνοδεύει την έκθεσή του με αποτελέσματα εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού

Στις καταγραφές του δίδει στοιχεία για αρκετά πρόσωπα, τα οποία προφανώς είναι σε θέση να δώσουν και μαρτυρία για τα επίμαχα γεγονότα.

Αντίθετα, η Καρμιώτισσα με επίσημη τοποθέτηση υποστηρίζει πως υπήρξε σύρραξη μετά το τέλος του αγώνα, αλλά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι κτυπήθηκε ο διαιτητής. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά πως το γήπεδό της δεν έχει καν φυσούνα, όπως υποστηρίζει ο διαιτητής.

Θεοδώρου: «Σωματική βία με βαρβαρότητα»

«Δέχθηκα άγριο ξυλοδαρμό με αλλεπάλληλες γροθιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα»

Παρουσιάζουμε τι ακριβώς καταγράφει στο φύλλο αγώνος ο διαιτητής της αναμέτρησης:

«(…)Μετά τη λήξη της αναμέτρησης και κατά την αποχώρησή μου προς τα αποδυτήρια και συγκεκριμένα στον χώρο της φυσούνας, ομάδα ατόμων της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω τον αριθμό- και στην συντριπτική πλειοψηφία τους μη εξουσιοδοτημένα άτομα που δεν ήταν καταχωρημένα στο φύλλο αγώνος, με προσέγγισαν αρχικά με απειλητικές διαθέσεις εξυβρίζοντάς με, προπηλακίζοντας με και εν συνεχεία με ξυλοφόρτωσαν, ασκώντας μου σωματική βία με βαρβαρότητα. Συγκεκριμένα, δέχθηκα άγριο ξυλοδαρμό με αλλεπάλληλες γροθιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα, ακόμα και όταν βρέθηκα κάτω στο έδαφος, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική μου ακεραιότητα, προσβάλλοντας και ταπεινώνοντάς την ανθρώπινη μου αξιοπρέπεια. Αξιοσημείωτο ήταν πως καθ΄ όλη τη διάρκεια του προαναφερθέντος περιστατικού, παρών ήταν και τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, οι οποίοι δυστυχώς έμειναν άπραγα και αμέτοχα, χωρίς να κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια να με προστατεύσουν και να με προφυλάξουν από τον εξαγριωμένο όχλο. Στην προσπάθειά μου να προστατεύσω τον εαυτό μου και την σωματική μου ασφάλεια και δευτερόλεπτα πριν βρεθώ στο έδαφος, κατάφερα να αναγνωρίσω ένα άτομο που με γρονθοκόπησε στα πλευρά και κοντά στο στήθος, ο οποίος είναι αξιωματούχος της γηπεδούχου ομάδας, της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών, με την ιδιότητα του τραυματιοφορέα, ονόματα …, με ταυτότητα …, ο οποίος νωρίτερα είχε αποβληθεί στην κανονική διάρκεια του αγώνα και συγκεκριμένα στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης για απρεπή συμπεριφορά στον πάγκο, με συνεχείς διαμαρτυρίες ως προς τις διαιτητικές αποφάσεις. Παρών ως μάρτυρες ήταν οι δυο βοηθοί διαιτητές, ονόματι Ανδρέας Βίκτωρος και Αγγελική Αθανασοπούλου, ο παρατηρητής αγώνα, ονόματι Κυριάκος Χριστούδιας και ο ιατρός του αγώνα ονόματι Γεώργιος Νικολάου. Με την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων, κατάφερα σε κατάσταση κρίσης πανικού και φόβου να εισέλθω εν τέλει στα αποδυτήρια της διαιτητικής ομάδας και να μου παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μετά την αποχώρησή μου από το στάδιο, ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με ορισμένα μέλη, αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και με τον διευθυντή του Τμήματος Διαιτησίας και τους ανέφερε επί λέξει τα πραγματικά γεγονότα έτσι όπως εκτυλίχθηκαν. Να σημειωθεί πως το βράδυ της ίδιας ημέρας επισκέφτηκα το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφία θώρακα και αξονική τομογραφία εγκεφάλου, αυχένα, θώρακα και κοιλιάς. Για του λόγου το αληθές, επισυνάπτω τα εν λόγω πιστοποιητικά και έγγραφα».

«Το γήπεδο δεν διαθέτει φυσούνα»

Η Καρμιώτισσα τοποθετήθηκε επίσημα με ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες λίγο πριν από το μεσημέρι: «Όντως έγινε μία σύρραξη στο τέλος του αγώνα, έπεσε στο έδαφος ο διαιτητής, ο οποίος όμως σηκώθηκε και τον εξέτασε ο ιατρός σταδίου χωρίς να εντοπίσει κάτι σοβαρό. Τον αγκάλιασε μάλιστα ο κύριος Γιάννης Βιολάρης, ο οποίος τον ρώτησε αν είναι καλά και του είπε ‘ναι νιώθω καλά’. Του είπε μάλιστα αν θέλει να πάει στο νοσοκομείο, αλλά απάντησε ‘νιώθω καλά’, όπως δηλαδή διέγνωσε ο κύριος Γιώργος Νικολάου ιατρός σταδίου. Καταβλήθηκε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του στη συνέχεια για να ενημερωθεί ότι άφησαν οι βοηθοί τις σημαίες τους στο γήπεδο, χωρίς να απαντήσει και μάλιστα ο κύριος Γιάννης Βιολάρης τον καλεί και τώρα να επικοινωνήσει για να του δοθούν οι σημαίες των βοηθών. Μας προκαλούν εντύπωση τα όσα αναφέρει στο φύλλο αγώνα και τα οποία προφανώς εμείς θεωρούμε ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Και μία διευκρίνιση. Το γήπεδο μας δεν διαθέτει φυσούνα!».