Για επικείμενο αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ουκρανία, κάνουν λόγο δημοσιεύματα ρωσόφωνων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Το αίτημα που προαναγγέλλουν, σύμφωνα με τα όσα προβάλλονται στα δημοσιεύματα, αφορά τον ρωσικής καταγωγής επιχειρηματία Ντμίτρι Πούνιν.

Ο γνωστός επιχειρηματίας διετέλεσε πρόεδρος του ποδοσφαιρικού συλλόγου Καρμιώτισσα FC, ενώ εταιρείες συμφερόντων του εδρεύουν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό.

Οι σχετικές πληροφορίες δημοσιεύτηκαν το τελευταίο διήμερο σε κανάλι ειδησεογραφικής πλατφόρμας στο Telegram και σε άλλες δυο ιστοσελίδες.

Παρουσιάζουν τις ουκρανικές Αρχές να διερευνούν τις δραστηριότητες του κ. Πούνιν, επειδή -σύμφωνα πάντα με τις θέσεις που προβάλλονται- φέρεται να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας σε βάρος της Ουκρανίας και ενέχεται σε κατ΄ ισχυρισμόν σκιώδεις οικονομικές δραστηριότητες μέσω Κύπρου και συγκεκριμένης νομικής οντότητας. Σ΄ αυτό το πλαίσιο τοποθετούν το αίτημα που, όπως αναφέρουν, θα γίνει στις κυπριακές Αρχές, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η υπόθεση του καζίνο

Η υπόθεση για την οποία φέρεται να ελέγχεται ο Πιούνιν αφορά το διαδικτυακό καζίνο «PIN-UP» που δραστηριοποιείται και στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σε δημοσιεύματα, οι Αρχές της Ουκρανίας διαπίστωσαν την άνοιξη του 2024 ότι ουκρανικές εταιρείες συνδέονται με την «PIN-UP».

Οι Ουκρανοί φέρουν την νομική οντότητα που ελέγχει το ηλεκτρονικό καζίνο να εξυπηρετεί ρωσικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας τους. Διατυπώθηκε η θέση, μάλιστα, ότι ο Πιούνιν είναι ο επιχειρηματίας πίσω από την «PIN-UP» και πως χρησιμοποιεί αχυρανθρώπους.

Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο στις 25 Μαΐου, όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έθεσε σε ισχύ απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας για την επιβολή κυρώσεων σε Ρώσους συνδεδεμένους με το καζίνο PIN-UP.

Μάλιστα, στον Πούνιν και σε άλλα δυο πρόσωπα επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα διάρκειας δέκα ετών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Και οι τρεις φέρονται, βάσει των δημοσιευμάτων, να σχετίζονται με κυπριακή εταιρεία, η οποία λειτουργεί ως μητρική δομή για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καζίνο και τον συντονισμό των σχετικών οικονομικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Όπως σημειώνει ειδησεογραφική πλατφόρμα στο Telegram «στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ζητηθεί νομική συνδρομή από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη δράση της κυπριακής εταιρείας και τις διασυνδέσεις της με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Το Κίεβο επιδιώκει, επίσης, συνεργασία με άλλες χώρες της ΕΕ».

Διάψευση

Η ιστοσελίδα CIREN (Cyprus Investigative Reporting Network) είχε ασχοληθεί με την υπόθεση στις 20 του περασμένου Ιουνίου. Στο δημοσίευμα γινόταν αναφορά στην κυπριακή εταιρεία που φερόταν να είχε σχέση με το ηλεκτρονικό καζίνο PIN-UP, αλλά στη συνέχεια πώλησε το μερίδιό της.

Στην διοικητική δομή της εν λόγω κυπριακής εταιρικής οντότητας συμμετέχει η σύζυγος του Πούνιν, κ. Μαρίνα Ίλινα. Η τελευταία είχε κληθεί να τοποθετηθεί από το CIREN μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην απάντησή της αρνήθηκε οποιεσδήποτε σχέσεις με τη ρωσική κυβέρνηση ή ότι συνέβαλε μέσω της εταιρείας στον ρωσικό προϋπολογισμό. Στην γραπτή της τοποθέτηση τόνισε, μάλιστα, τα ακόλουθα: «Η Guruflow Team Ltd (σ.σ. η υπό αναφορά κυπριακή εταιρεία) δεν πραγματοποίησε ποτέ καμία πληρωμή προς την Pin-Up Ru LLC κατά την περίοδο κατοχής εταιρικών δικαιωμάτων στην εν λόγω οντότητα, και η Pin-Up Ru LLC δεν κατέβαλε φόρους στη Ρωσική Ομοσπονδία κατά το διάστημα που η Guruflow Team Ltd κατείχε μερίδιο στο μετοχικό της κεφάλαιο».